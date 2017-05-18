Азербайджан и Катар могут создать совместный инвестиционный фонд

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском бизнес-центре прошла встреча с делегацией, возглавляемой председателем катарского Barva Bank Шейхом Мохаммедом.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, на встрече принимали участие министр Шахин Мустафаев, заместитель главы Администрации президента, завотделом по внешним связям Новруз Мамедов, исполнительный директор Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов, должностные лица Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), Бакинского морского торгового порта, Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), Азербайджанской инвестиционной компании, Каспийской международной инвестиционной компании, Pasha Holding и Synergy Group.

В ходе встречи была дана информация об экономике Азербайджана. Отмечалось, что за последние 10 лет валовой внутренний продукт страны (ВВП) увеличился в 1,7 раза, валютные резервы - в 9,7 раза, ненефтяной сектор - в 2 раза, промышленность - в 1,5 раза, туризм - в 6,2 раза, строительство - в 2,2 раза. Подчеркнуто, что несмотря на неблагоприятные внешние политические и экономические факторы, в частности, нестабильность на мировых энергетических рынках, азербайджанская экономики демонстрирует устойчивость. В 1-ом квартале 2017 года ненефтяной сектор вырос на 2%, сельское хозяйство - 3,5%, товарооборот - 15%, экспорт – почти на 50%, ненефтяной экспорт - 10%. Азербайджан является транзитным центром, который имеет выгодное положение в регионе.

Политическая стабильность и сильный экономический потенциал увеличивают привлекательность Азербайджана для инвестиций. Не случайно в годы независимости в страну инвестировано свыше 230 млрд долларов, половина из которых иностранные инвестиции.

Азербайджан осуществляет успешное экономическое сотрудничество с Катаром, организуются совместные бизнес-форумы, деловые встречи. В этом году в Катар организована экспортная миссия, достигнут ряд соглашений. В январе-апреле 2017 года наблюдалось значительное увеличение товарооборота.

Шейх Мохаммед проинформировал об экономике Катара, поделился мнением о направлениях взаимных инвестиций. В ходе встречи обсуждались возможности создания совместного инвестиционного фонда, инвестиций в сектор недвижимости, в частности, отели и торговые центры, сотрудничество в области логистики и сельского хозяйства.