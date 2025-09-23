Азербайджан и Катар обсудили вопросы продвижения взаимных инвестиций
- 23 сентября, 2025
- 14:11
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения экономического сотрудничества, поощрение взаимных инвестиций и партнерство в развитии стратегических секторов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.
Согласно информации, министр экономики Микаил Джаббаров в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку провел встречу с директором по корпоративным кредитам Катарского инвестиционного фонда Нассером Аль-Абдуллой.
На встрече была предоставлена информация об экономических реформах, проводимых Азербайджаном, благоприятной деловой среде и инвестиционных возможностях, подчеркнута особая важность, которую правительство Азербайджана придает сотрудничеству с зарубежными инвесторами.
В частности, был проведен обмен мнениями по совместным проектам, которые могут быть реализованы в сфере инфраструктуры, финансовых услуг, энергетики и ненефтяного сектора.
Стороны подчеркнули, что углубление взаимного сотрудничества будет отвечать экономическим интересам обеих стран.