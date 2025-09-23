Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Азербайджан и Катар обсудили вопросы продвижения взаимных инвестиций

    Бизнес
    • 23 сентября, 2025
    • 14:11
    Азербайджан и Катар обсудили вопросы продвижения взаимных инвестиций

    Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения экономического сотрудничества, поощрение взаимных инвестиций и партнерство в развитии стратегических секторов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство экономики.

    Согласно информации, министр экономики Микаил Джаббаров в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку провел встречу с директором по корпоративным кредитам Катарского инвестиционного фонда Нассером Аль-Абдуллой.

    На встрече была предоставлена информация об экономических реформах, проводимых Азербайджаном, благоприятной деловой среде и инвестиционных возможностях, подчеркнута особая важность, которую правительство Азербайджана придает сотрудничеству с зарубежными инвесторами.

    В частности, был проведен обмен мнениями по совместным проектам, которые могут быть реализованы в сфере инфраструктуры, финансовых услуг, энергетики и ненефтяного сектора.

    Стороны подчеркнули, что углубление взаимного сотрудничества будет отвечать экономическим интересам обеих стран.

    Azərbaycan və Qətər qarşılıqlı sərmayələrin təşviqini müzakirə edib
    Azerbaijan, Qatar explore investment and strategic cooperation

