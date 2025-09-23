İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Azərbaycan və Qətər qarşılıqlı sərmayələrin təşviqini müzakirə edib

    Biznes
    • 23 sentyabr, 2025
    • 13:39
    Azərbaycan və Qətər qarşılıqlı sərmayələrin təşviqini müzakirə edib

    Azərbaycan və Qətər arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, qarşılıqlı sərmayələrin təşviqi və strateji sektorların inkişafında tərəfdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nazir Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində Qətər Sərmayə Fondunun korporativ kreditlər üzrə direktoru Nasser Al-Abdulla ilə görüş keçirib. Görüşdə Azərbaycanın həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlar, əlverişli biznes mühiti və sərmayə imkanları barədə məlumat verilib, Azərbaycan hökumətinin xarici investorlarla əməkdaşlığa xüsusi önəm verdiyi vurğulanıb.

    Xüsusilə, infrastruktur, maliyyə xidmətləri, enerji və qeyri-neft sektorunda həyata keçirilə biləcək birgə layihələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Tərəflər qarşılıqlı əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin hər iki ölkənin iqtisadi maraqlarına uyğun xidmət edəcəyini vurğulayıb.

