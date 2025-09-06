Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Азербайджан и Катар обменялись мнениями по укреплению партнерства в приоритетных секторах

    06 сентября, 2025
    19:39
    Азербайджан и Катар обменялись мнениями по укреплению партнерства в приоритетных секторах

    Между Азербайджаном и Катаром состоялся обмен мнениями по укреплению партнерства в приоритетных секторах.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

    "В рамках нашего визита в Катар мы встретились с министром торговли и промышленности этой страны шейхом Фейсалом бин Тани бин Фейсалом Аль Тани. Мы подчеркнули, что укрепление торговых связей между Азербайджаном и Катаром, увеличение объема взаимных инвестиций будет способствовать экономическому развитию обеих стран. Мы обменялись мнениями об укреплении партнерства по таким приоритетным секторам, как энергетика, зеленые технологии, сельское хозяйство и инфраструктура", - отметил Джаббаров.

    Azərbaycanla Qətər arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsi haqqında fikir mübadiləsi aparılıb

