Азербайджан и Катар обменялись мнениями по укреплению партнерства в приоритетных секторах

Между Азербайджаном и Катаром состоялся обмен мнениями по укреплению партнерства в приоритетных секторах.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

"В рамках нашего визита в Катар мы встретились с министром торговли и промышленности этой страны шейхом Фейсалом бин Тани бин Фейсалом Аль Тани. Мы подчеркнули, что укрепление торговых связей между Азербайджаном и Катаром, увеличение объема взаимных инвестиций будет способствовать экономическому развитию обеих стран. Мы обменялись мнениями об укреплении партнерства по таким приоритетным секторам, как энергетика, зеленые технологии, сельское хозяйство и инфраструктура", - отметил Джаббаров.

Qətərə səfərimiz çərçivəsində bu ölkənin ticarət və sənaye naziri (@MOCIQatar) Şeyx Faisal bin Tani bin Faisal Al Tani ilə görüşdük. #Azərbaycan - #Qətər #ticarət əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinin, qarşılıqlı #investisiya-ların həcminin artırılmasının hər iki ölkənin #iqtisadi… pic.twitter.com/kURfCYV0m5