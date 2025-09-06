İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Azərbaycanla Qətər arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsi haqqında fikir mübadiləsi aparılıb

    Biznes
    • 06 sentyabr, 2025
    • 19:32
    Azərbaycanla Qətər arasında prioritet sektorlar üzrə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi haqqında fikir mübadiləsi aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Qətərə səfərimiz çərçivəsində bu ölkənin ticarət və sənaye naziri Şeyx Faisal bin Tani bin Faisal Al Tani ilə görüşdük. Azərbaycan - Qətər ticarət əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinin, qarşılıqlı investisiyaların həcminin artırılmasının hər iki ölkənin iqtisadi inkişafına töhfə verəcəyini vurğuladıq. Enerji, yaşıl texnologiyalar, kənd təsərrüfatı və infrastruktur kimi prioritet sektorlar üzrə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi haqqında fikir mübadiləsi apardıq", - M.Cabbarov qeyd edib.

    Азербайджан и Катар обменялись мнениями по укреплению партнерства в приоритетных секторах

