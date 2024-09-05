Азербайджан и Италия подписали документы по созданию совместных предприятий

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Азербайджан и Италия подписали документы, предусматривающие создание совместных предприятий в сфере производства и услуг.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Он отметил, что документы были подписаны на итало-азербайджанском круглом столе и предусматривают также реализацию исследовательских и других проектов, а также обмен опытом.

"Реализация документов будет способствовать стимулированию инноваций и укреплению экономического роста, дальнейшему укреплению двусторонних отношений между странами", - говорится в публикации.