Азербайджан и Испания обсудили совместное участие в инвестиционных проектах

Азербайджан и Испания обсудили перспективы, связанные с увеличением ненефтяного экспорта и участием в инвестиционных проектах.

Азербайджан и Испания обсудили перспективы, связанные с увеличением ненефтяного экспорта, и участие в инвестиционных проектах.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на встрече исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева с гендиректором Управления международной торговли и инвестиций Министерства экономики, торговли и бизнеса Испании Алисией Варела.

А.Варела отметила, что ее страна заинтересована в развитии торгово-экономических связей с Азербайджаном.

Было отмечено, что благоприятная бизнес-среда в Азербайджане и широкий инвестиционный потенциал создают испанским компаниям условия для открытия совместных предприятий в стране.

На встрече также была подчеркнута важность открытия посольства Испании в Азербайджане для интенсификации двусторонних отношений.