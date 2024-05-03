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Россия и Азербайджан обсудили приоритеты по транспортному коридору "Север-Юг"

Россия и Азербайджан обсудили приоритеты по транспортному коридору "Север-Юг" Россия и Азербайджан подтвердили заинтересованность в реализации комплекса мероприятий, необходимых для обеспечения стабильных перевозок грузов.
Бизнес
3 мая 2024 г. 17:07
Россия и Азербайджан обсудили приоритеты по транспортному коридору Север-Юг

Россия и Азербайджан подтвердили заинтересованность в реализации комплекса мероприятий, необходимых для обеспечения стабильных перевозок грузов между двумя странами, и приоритеты по транспортному коридору "Север-Юг"

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорилось в ходе переговоров между первым вице-премьером России Андреем Белоусовым с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.

Сторонами были рассмотрены приоритетные задачи модернизации железнодорожной инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг".

Андрей Белоусов и Шахин Мустафаев подтвердили заинтересованность в реализации комплекса мероприятий, необходимых для обеспечения стабильных перевозок грузов по железнодорожным магистралям России и Азербайджана.

Также по итогам переговоров утвержден совместный план действий по созданию нормативной правовой базы, необходимой для развития железнодорожных перевозок и инфраструктуры международного транспортного коридора "Север – Юг".

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Версия на английском языке Russia, Azerbaijan mull priorities on North-South transport corridor
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Azərbaycan “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı prioritetləri müzakirə ediblər

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