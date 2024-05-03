Россия и Азербайджан обсудили приоритеты по транспортному коридору "Север-Юг"

Россия и Азербайджан подтвердили заинтересованность в реализации комплекса мероприятий, необходимых для обеспечения стабильных перевозок грузов.

Россия и Азербайджан подтвердили заинтересованность в реализации комплекса мероприятий, необходимых для обеспечения стабильных перевозок грузов между двумя странами, и приоритеты по транспортному коридору "Север-Юг"

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорилось в ходе переговоров между первым вице-премьером России Андреем Белоусовым с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.

Сторонами были рассмотрены приоритетные задачи модернизации железнодорожной инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг".

Андрей Белоусов и Шахин Мустафаев подтвердили заинтересованность в реализации комплекса мероприятий, необходимых для обеспечения стабильных перевозок грузов по железнодорожным магистралям России и Азербайджана.

Также по итогам переговоров утвержден совместный план действий по созданию нормативной правовой базы, необходимой для развития железнодорожных перевозок и инфраструктуры международного транспортного коридора "Север – Юг".