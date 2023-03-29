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Азербайджан и Испания могут подписать соглашение о поощрении и защите инвестиций

Азербайджан и Испания могут подписать соглашение о поощрении и защите инвестиций Правительства Азербайджана и Испании могут подписать соглашение о поощрении и защите инвестиций.
Бизнес
29 марта 2023 г. 16:38
Азербайджан и Испания могут подписать соглашение о поощрении и защите инвестиций

Правительства Азербайджана и Испании могут подписать соглашение о поощрении и защите инвестиций.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, данный вопрос был обсужден в ходе визита делегации во главе с первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым в столицу Испании Мадрид.

В рамках визита состоялась встреча с государственным секретарем по внешней торговле Министерства промышленности, туризма и торговли Испании Шианой Маргаридой Мендес Бертоло. Проинформировав госсекретаря о потенциале экономико-торговых связей между нашими странами, Э.Алиев отметил важность организации деловых встреч с участием бизнес-кругов для реализации имеющихся возможностей. Замминистра проинформировал собеседницу об установившейся в Азербайджане благоприятной деловой и инвестиционной атмосфере, работах, выполняемых для реинтеграции и возрождения бизнеса на освобожденных от оккупации территориях, созданных для инвесторов возможностях. Была отмечена важность подготовки соглашения между правительствами Азербайджана и Испании о поощрении и защите инвестиций для увеличения объема взаимных инвестиций между двумя странами и обеспечения правового регулирования в этом направлении.

Шиана Маргарида Мендес Бертоло в свою очередь отметила наличие взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, поделилась мнением о расширении партнерства.

Стороны также обсудили текущее состояние экономических связей, перспективы развития сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Spain may sign investment promotion and protection agreement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İspaniya sərmayələrin təşviqi və qorunması sazişi imzalaya bilər

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