Азербайджан и Испания могут подписать соглашение о поощрении и защите инвестиций

Правительства Азербайджана и Испании могут подписать соглашение о поощрении и защите инвестиций.

Правительства Азербайджана и Испании могут подписать соглашение о поощрении и защите инвестиций.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, данный вопрос был обсужден в ходе визита делегации во главе с первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым в столицу Испании Мадрид.

В рамках визита состоялась встреча с государственным секретарем по внешней торговле Министерства промышленности, туризма и торговли Испании Шианой Маргаридой Мендес Бертоло. Проинформировав госсекретаря о потенциале экономико-торговых связей между нашими странами, Э.Алиев отметил важность организации деловых встреч с участием бизнес-кругов для реализации имеющихся возможностей. Замминистра проинформировал собеседницу об установившейся в Азербайджане благоприятной деловой и инвестиционной атмосфере, работах, выполняемых для реинтеграции и возрождения бизнеса на освобожденных от оккупации территориях, созданных для инвесторов возможностях. Была отмечена важность подготовки соглашения между правительствами Азербайджана и Испании о поощрении и защите инвестиций для увеличения объема взаимных инвестиций между двумя странами и обеспечения правового регулирования в этом направлении.

Шиана Маргарида Мендес Бертоло в свою очередь отметила наличие взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, поделилась мнением о расширении партнерства.

Стороны также обсудили текущее состояние экономических связей, перспективы развития сотрудничества.