    Азербайджан и Иордания подписали 6 документов

    Бизнес
    • 27 ноября, 2025
    • 13:37
    Азербайджан и Иордания подписали 6 документов

    В Баку по итогам IV заседания Межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией был подписан ряд документов.

    Как сообщает Report, сопредседателями - министром финансов Азербайджана Сахилем Бабаевым и министром промышленности, торговли и снабжения Иордании Ярубом Аль-Кудой были подписаны Протокол по итогам IV заседания Межправительственной комиссии, а также Исполнительная программа сотрудничества в сферах науки и образования, культуры и искусства, молодежи и спорта, археологии, здравоохранения и медиа на 2025-2027 годы.

    Кроме того, уполномоченными представителями соответствующих ведомств обеих сторон были подписаны Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере между правительствами Азербайджана и Иордании, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма между Государственным агентством по туризму и Министерством туризма и древностей Иордании, Исполнительная программа по сотрудничеству в сфере туризма, Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и Корпорацией развития малых и средних предприятий Иордании (JEDCO).

    В заключение сопредседатели подчеркнули, что на IV заседании комиссии были согласованы конкретные направления сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта, образования, культуры и других областях, а также подписан соответствующий протокол. Было отмечено, что достигнутый прогресс во многих сферах подтверждает стратегический характер отношений и делает необходимым дальнейшее расширение существующего потенциала сотрудничества.

