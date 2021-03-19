Азербайджан и Грузия снизили товарооборот

Азербайджан занял четвертое место среди торговых партнеров соседней страны

В январе-феврале этого года торговый оборот Грузии с Азербайджаном составил 166,992 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

Согласно документу, в прошлом месяце Азербайджан с долей 10,1% в общем товарообороте Грузии занял четвертое место среди торговых партнеров соседней страны после Турции, России и Китая.

Стоимость экспорта Грузии в Азербайджан за последний год снизилась на 29% и составила 66,374 млн долларов, а импорта из Азербайджана - на 25,3% и составила 100,618 млн долларов США.

Азербайджан занимает второе место среди основных экспортных партнеров соседней страны, имея долю 13,4% в общем экспорте Грузии. В общем импорте Грузии Азербайджан имеет долю в 8,7% и занимает четвертое место после Турции, Китая и России.