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Азербайджан и Грузия снизили товарооборот

Азербайджан и Грузия снизили товарооборот Азербайджан занял четвертое место среди торговых партнеров соседней страны
Бизнес
19 марта 2021 г. 12:19
Азербайджан и Грузия снизили товарооборот

В январе-феврале этого года торговый оборот Грузии с Азербайджаном составил 166,992 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

Согласно документу, в прошлом месяце Азербайджан с долей 10,1% в общем товарообороте Грузии занял четвертое место среди торговых партнеров соседней страны после Турции, России и Китая.

Стоимость экспорта Грузии в Азербайджан за последний год снизилась на 29% и составила 66,374 млн долларов, а импорта из Азербайджана - на 25,3% и составила 100,618 млн долларов США.

Азербайджан занимает второе место среди основных экспортных партнеров соседней страны, имея долю 13,4% в общем экспорте Грузии. В общем импорте Грузии Азербайджан имеет долю в 8,7% и занимает четвертое место после Турции, Китая и России.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia reduce trade turnover
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Gürcüstanla ticarət dövriyyəsi 25 %-dən çox azalıb

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