Азербайджан и Грузия подписали План совместных действий в сфере защиты прав потребителей

Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте и Агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии подписали План совместных действий.

Как сообщает Report, документ предусматривает укрепление сотрудничества между двумя ведомствами по вопросам конкурентной политики и защиты прав потребителей, расширение обмена опытом и дальнейшее развитие взаимодействия.

Делегация во главе с руководителем Аппарата Госагентства Туралом Исмаиловым в рамках рабочего визита в Грузию приняла участие в IV Международной конференции на тему "Конкуренция и защита потребителей" в Тбилиси.

В рамках трехдневной конференции были представлены презентации и организованы панельные дискуссии о роли конкурентной политики в обеспечении устойчивого экономического развития, глобальных подходах к регулированию конкурентной среды, а также о существующих трендах и вызовах в сфере защиты прав потребителей.