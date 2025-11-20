Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Азербайджан и Грузия подписали План совместных действий в сфере защиты прав потребителей

    • 20 ноября, 2025
    • 13:25
    Азербайджан и Грузия подписали План совместных действий в сфере защиты прав потребителей

    Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте и Агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии подписали План совместных действий.

    Как сообщает Report, документ предусматривает укрепление сотрудничества между двумя ведомствами по вопросам конкурентной политики и защиты прав потребителей, расширение обмена опытом и дальнейшее развитие взаимодействия.

    Делегация во главе с руководителем Аппарата Госагентства Туралом Исмаиловым в рамках рабочего визита в Грузию приняла участие в IV Международной конференции на тему "Конкуренция и защита потребителей" в Тбилиси.

    В рамках трехдневной конференции были представлены презентации и организованы панельные дискуссии о роли конкурентной политики в обеспечении устойчивого экономического развития, глобальных подходах к регулированию конкурентной среды, а также о существующих трендах и вызовах в сфере защиты прав потребителей.

    Azərbaycan Gürcüstanla istehlakçıların hüquqları ilə bağlı Qarşılıqlı Fəaliyyət Planı imzalayıb

