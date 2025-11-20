İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan Gürcüstanla istehlakçıların hüquqları ilə bağlı Qarşılıqlı Fəaliyyət Planı imzalayıb

    Biznes
    • 20 noyabr, 2025
    • 12:41
    Azərbaycan Gürcüstanla istehlakçıların hüquqları ilə bağlı Qarşılıqlı Fəaliyyət Planı imzalayıb

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi ilə Gürcüstanın Rəqabət və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Agentliyi arasında Qarşılıqlı Fəaliyyət Planı imzalanıb.

    "Report" bu barədə Azərbaycan tərəfinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, sənəd iki qurum arasında rəqabət siyasəti və istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi üzrə əməkdaşlığın gücləndirilməsini, təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsini, qarşılıqlı fəaliyyətin daha da inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur.

    Dövlət Agentliyinin Aparat rəhbəri Tural İsmayılovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Gürcüstana işgüzar səfər çərçivəsində paytaxt Tbilisidə keçirilən "Rəqabət və istehlakçıların müdafiəsi" mövzusunda IV Beynəlxalq Konfransda iştirak edib. Üç günlük konfrans çərçivəsində davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində rəqabət siyasətinin rolu, rəqabət mühitinin tənzimlənməsində qlobal yanaşmalar, eləcə də istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı mövcud trendlər və çağırışlara dair təqdimatlar edilib, panel müzakirələri təşkil olunub.

    Agentliyin Hüquq şöbəsinin əməkdaşı Şəhla Eyvazzadə "Tənzimlənən sektorlarda rəqabət siyasəti: çağırışlar və imkanlar" adlı panel müzakirəsində çıxış edərək tənzimlənən bazarlarda rəqabət mühitinin formalaşdırılması, istehlakçıların hüquqlarının qorunması və bu istiqamətdə tətbiq olunan hüquqi və institusional mexanizmlər barədə məlumat verib. Panel müzakirələrində həmçinin istehlakçı hüquqlarının müdafiəsində beynəlxalq təşkilatların rolu, bu sahədə tənzimləyici qurumların, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyəti, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı maarifləndirmə və davamlı inkişafa nail olmaq üçün tətbiq edilən qlobal mexanizmlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb, təqdimatlar nümayiş etdirilib.

    New tag: Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentlyi Gürcüstan

    Son xəbərlər

    12:41

    Azərbaycan Gürcüstanla istehlakçıların hüquqları ilə bağlı Qarşılıqlı Fəaliyyət Planı imzalayıb

    Biznes
    12:40

    Azərbaycanın zədələnən FIFA referisinin durumu müəyyənləşib

    Futbol
    12:37
    Foto

    Xocalının Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:36

    Bütün pensiyalar sabah ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    12:28

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Deputat: "Sumqayıtda kitabxanaların ciddi təmir işlərinə ehtiyacı var"

    Maliyyə
    12:18
    Foto

    Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi ICSD ilə əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Fərdi
    12:15
    Foto

    Yeni Klinikada Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    12:13

    Gələn il fəsillərin Azərbaycana daxilolma vaxtları açıqlanıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti