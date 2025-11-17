Азербайджан и Гонконг обсудили перспективы сотрудничества

Азербайджан и Гонконг (специальный административный район Китая - ред.) рассмотрели возможности расширения экономических связей и перспективы сотрудничества в ряде сфер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Обсуждения прошли на встрече заместителя исполнительного директора AZPROMO Турала Гаджылы с региональным директором Совета по развитию торговли Гонконга по Европе, Центральной Азии и Израилю Крисом Ло.

Турал Гаджылы представил деятельность агентства, инструменты поддержки экспорта и привлечения инвестиций, а также программы по продвижению бренда "Made in Azerbaijan".

Крис Ло, в свою очередь, рассказал о работе возглавляемой им структуры, ее стратегической роли как платформы для международной торговли и инвестиций. Он пригласил азербайджанскую сторону принять участие в международных выставках, которые пройдут в Гонконге, и предложил организовать взаимные инвестиционные миссии и совместные мероприятия.

Стороны также обменялись мнениями о возможном сотрудничестве в таких сферах, как металлургия, исследование данных, виноделие, пищевая промышленность, технологии, логистика и производство.