    Азербайджан и Гонконг обсудили перспективы сотрудничества

    Бизнес
    • 17 ноября, 2025
    • 12:43
    Азербайджан и Гонконг обсудили перспективы сотрудничества

    Азербайджан и Гонконг (специальный административный район Китая - ред.) рассмотрели возможности расширения экономических связей и перспективы сотрудничества в ряде сфер.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

    Обсуждения прошли на встрече заместителя исполнительного директора AZPROMO Турала Гаджылы с региональным директором Совета по развитию торговли Гонконга по Европе, Центральной Азии и Израилю Крисом Ло.

    Турал Гаджылы представил деятельность агентства, инструменты поддержки экспорта и привлечения инвестиций, а также программы по продвижению бренда "Made in Azerbaijan".

    Крис Ло, в свою очередь, рассказал о работе возглавляемой им структуры, ее стратегической роли как платформы для международной торговли и инвестиций. Он пригласил азербайджанскую сторону принять участие в международных выставках, которые пройдут в Гонконге, и предложил организовать взаимные инвестиционные миссии и совместные мероприятия.

    Стороны также обменялись мнениями о возможном сотрудничестве в таких сферах, как металлургия, исследование данных, виноделие, пищевая промышленность, технологии, логистика и производство.

    Azərbaycan və Honkonq yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
    Azerbaijan, Hong Kong mull expanding economic ties and cooperation

