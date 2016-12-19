Азербайджан и Франция подписали меморандум о взаимопонимании в области межрегионального сотрудничества

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку между министерством экономики Азербайджана и министерством иностранных дел и международного развития Франции подписан меморандум о взаимопонимании в области межрегионального сотрудничества.

Как сообщили Report в министерстве экономики, документ подписали министр экономики Шахин Мустафаев и находящийся с визитом в Азербайджане представитель министерства иностранных дел и международного развития Франции, генеральный секретарь Национальной комиссии по децентрализованному сотрудничеству Бертран Фор.

Меморандум предусматривает углубление связей по различным направлениям межрегионального сотрудничества между странами. Согласно документу, в целях развития межрегионального и децентрализованного сотрудничества, а также контроля за сотрудничеством в различных сферах создается Комитет по управлению, в котором сопредседателями будут полномочные представители министерства экономики Азербайджана и министерства иностранных дел и международного развития Франции.

В ходе церемонии подписания Ш.Мустафаев подчеркнул, что межрегиональные связи являются одним из важных направлений азербайджано-французского сотрудничества: "Подписанный сегодня документ сыграет важную роль в расширении связей Азербайджан-Франция и межрегионального сотрудничества. В рамках визита французской делегации в нашу страну сегодня в Гяндже проходит традиционный Международный фестиваль виноградарства и вина, который способствует укреплению связей между деловыми людьми, развитию виноградарства, обмену опытом в этой отрасли. Франция имеет большой опыт в сфере виноградарства. Азербайджанские вина также известны во всем мире. В Азербайджане диверсифицируется ненефтяной сектор, и такие традиционные отрасли как виноградарство являются приоритетными".

Б.Фор отметил, что в составе делегации присутствуют представители городов-побратимов. Он подчеркнул, что меморандум имеет большое значение в развитии межрегионального сотрудничества и переходе отношений в новую плоскость.