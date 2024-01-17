​​​​​​​Азербайджан и Финляндия намерены укреплять региональное экономическое сотрудничество

Азербайджан и Финляндия обсудили новые возможности укрепления регионального экономического сотрудничества.

Азербайджан и Финляндия обсудили новые возможности укрепления регионального экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

Обсуждения состоялись в ходе встречи М.Джаббарова с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"На встрече были обсуждены приоритетные направления отношений между странами, перспективы двусторонних связей", - написал министр.