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​​​​​​​Азербайджан и Финляндия намерены укреплять региональное экономическое сотрудничество

​​​​​​​Азербайджан и Финляндия намерены укреплять региональное экономическое сотрудничество Азербайджан и Финляндия обсудили новые возможности укрепления регионального экономического сотрудничества.
Бизнес
17 января 2024 г. 13:54
​​​​​​​Азербайджан и Финляндия намерены укреплять региональное экономическое сотрудничество

Азербайджан и Финляндия обсудили новые возможности укрепления регионального экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

Обсуждения состоялись в ходе встречи М.Джаббарова с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"На встрече были обсуждены приоритетные направления отношений между странами, перспективы двусторонних связей", - написал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Finland to strengthen regional economic cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Finlandiya regional iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirəcək

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