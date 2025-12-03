Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Азербайджан и Эстония обсудили трансграничный обмен данными

    Бизнес
    • 03 декабря, 2025
    • 11:10
    Азербайджан и Эстония обсудили трансграничный обмен данными

    Азербайджан и Эстония обсудили вопросы трансграничного обмена данными.

    Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе.

    Переговоры проходили в рамках встреч с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с заместителем гендиректора Налогово-таможенного департамента Эстонии Янеком Розовым.

    Основной целью визита стало дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией в сфере налогового администрирования, внедрения цифровых сервисов и развития инновационных моделей управления.

    В ходе встреч, прошедших в Государственной налоговой службе, были проведены широкие обсуждения вокруг всемирно известной цифровой экосистемы управления Эстонии, автоматизации процессов налогового администрирования, обработки данных в режиме реального времени, трансграничного обмена информацией и внедрения аналитических решений нового поколения. Стороны также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов, возможности взаимной интеграции и форматы сотрудничества.

    На встречах была подчеркнута важность взаимодействия в сфере совершенствования налогового администрирования, дальнейшего развития цифровой экосистемы, безопасного управления данными и усиления механизмов налогового контроля. Состоялся широкий обмен опытом, были практическим образом продемонстрированы различные цифровые налоговые решения и инструменты управления.

    Азербайджан Эстония трансграничный обмен Янек Розов
    Azərbaycan və Estoniya transsərhəd məlumat mübadiləsini müzakirə ediblər
    Azerbaijan, Estonia mull cross-border data exchange
    Elvis

    Последние новости

    11:59

    Антонин Минарский рассказал об ожиданиях от ЧМ по пожарно-спасательному спорту в 2026 году

    Спорт
    11:52

    Рамин Мамедов: Язык, моральные ценности - основополагающие принципы нацидентичности

    Внутренняя политика
    11:46

    Глава ЦСИ назвал "утечку мозгов" одной из причин для беспокойства в Азербайджане

    Наука и образование
    11:44

    Посланник США направляется в Бейрут для переговоров по Ливану и Израилю

    Другие страны
    11:44
    Фото

    Камаледдин Гейдаров награжден медалью "За вклад в международное сотрудничество"

    Внешняя политика
    11:38

    Али Ализаде: Азербайджан привержен укреплению сотрудничества в рамках ОЭС

    Внешняя политика
    11:34

    ЦБА автоматизировал процесс проверки

    Финансы
    11:34

    Для строительства сельхозобъектов в Азербайджане потребуется разрешение

    Милли Меджлис
    11:28

    Президент Федерации: Азербайджанские спасатели прогрессируют очень быстро

    Внешняя политика
    Лента новостей