Азербайджан и Эстония обсудили трансграничный обмен данными

Азербайджан и Эстония обсудили вопросы трансграничного обмена данными.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе.

Переговоры проходили в рамках встреч с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с заместителем гендиректора Налогово-таможенного департамента Эстонии Янеком Розовым.

Основной целью визита стало дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией в сфере налогового администрирования, внедрения цифровых сервисов и развития инновационных моделей управления.

В ходе встреч, прошедших в Государственной налоговой службе, были проведены широкие обсуждения вокруг всемирно известной цифровой экосистемы управления Эстонии, автоматизации процессов налогового администрирования, обработки данных в режиме реального времени, трансграничного обмена информацией и внедрения аналитических решений нового поколения. Стороны также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов, возможности взаимной интеграции и форматы сотрудничества.

На встречах была подчеркнута важность взаимодействия в сфере совершенствования налогового администрирования, дальнейшего развития цифровой экосистемы, безопасного управления данными и усиления механизмов налогового контроля. Состоялся широкий обмен опытом, были практическим образом продемонстрированы различные цифровые налоговые решения и инструменты управления.