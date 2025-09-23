Азербайджан и ЕБРР обсудили сотрудничество в сфере управления ТБО
- 23 сентября, 2025
- 16:43
Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) провели обмен мнениями о сотрудничестве в сфере водной инфраструктуры, управления твердыми бытовыми отходами и других перспективных областях.
Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети "X".
Министр отметил, что в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) он встретился с региональным директором ЕБРР по Кавказу Алкисом Дракиносом.
"Мы подчеркнули важную роль эффективного партнерства с международными финансовыми институтами в устойчивом развитии Азербайджана и совершенствовании инвестиционного климата", - заявил Джаббаров.
Birinci #Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (@EBRD) Qafqaz üzrə regional direktoru Alkis Drakinos ilə görüşdük. Beynəlxalq maliyyə qurumları ilə səmərəli tərəfdaşlığın Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı və #investisiya… pic.twitter.com/VwT2eW4DaQ— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 23, 2025