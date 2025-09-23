Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Азербайджан и ЕБРР обсудили сотрудничество в сфере управления ТБО

    Бизнес
    • 23 сентября, 2025
    • 16:43
    Азербайджан и ЕБРР обсудили сотрудничество в сфере управления ТБО

    Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) провели обмен мнениями о сотрудничестве в сфере водной инфраструктуры, управления твердыми бытовыми отходами и других перспективных областях.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети "X".

    Министр отметил, что в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) он встретился с региональным директором ЕБРР по Кавказу Алкисом Дракиносом.

    "Мы подчеркнули важную роль эффективного партнерства с международными финансовыми институтами в устойчивом развитии Азербайджана и совершенствовании инвестиционного климата", - заявил Джаббаров.

    Azərbaycan EBRD ilə bərk məişət tullantılarının idarəçiliyi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijan, EBRD explore cooperation in water and waste management

