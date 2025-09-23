Azərbaycan EBRD ilə bərk məişət tullantılarının idarəçiliyi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib
- 23 sentyabr, 2025
- 16:28
Azərbaycan və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) arasında su infrastrukturu, bərk məişət tullantılarının idarəçiliyi və digər perspektiv sahələrdə əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Nazir qeyd edib ki, I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2025) çərçivəsində EBRD-nin Qafqaz üzrə regional direktoru Alkis Drakinos ilə görüşüb.
"Beynəlxalq maliyyə qurumları ilə səmərəli tərəfdaşlığın Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı və investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsində mühüm rolunu vurğuladıq", - deyə M.Cabbarov bildirib.
Birinci #Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (@EBRD) Qafqaz üzrə regional direktoru Alkis Drakinos ilə görüşdük. Beynəlxalq maliyyə qurumları ilə səmərəli tərəfdaşlığın Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı və #investisiya… pic.twitter.com/VwT2eW4DaQ— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 23, 2025