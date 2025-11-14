Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Азербайджан и Бразилия подписали соглашение о взаимодействии в таможенной сфере

    Бизнес
    • 14 ноября, 2025
    • 16:31
    Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Таможенная администрация Секретариата федеральных доходов Бразилии подписали "Соглашение о взаимной административной помощи в области таможенного дела" в бразильском городе Манаус.

    Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, документ подписан председателем ГТК, генерал-лейтенантом таможенной службы Шахином Багировым и руководителем Таможенной администрации Фабиано Коэльо.

    Данный документ важен для расширения сотрудничества между двумя странами в сфере таможенного дела, упрощения торговли, повышения эффективности таможенного контроля, обеспечения безопасности международной торгово-логистической цепочки

    Целью является создание механизма административной помощи в предотвращении и расследовании правонарушений, осуществление обмена информацией и опытом между таможенными органами, а также расширение сотрудничества в области технического взаимодействия.

