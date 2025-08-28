Азербайджан и Аргентина увеличивают инвестиционные возможности
28 августа, 2025
12:58
Азербайджан и Аргентина обсудили возможности увеличения взаимных инвестиций.
Как сообщили Report в Министерстве экономики, соответствующие обсуждения прошли на встрече первого заместителя министра Эльнура Алиева с послом Аргентины в нашей стране Марианхелесом Беллуши.
Стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах инвестиций, транспорта и транзита, технологий и других сферах, подчеркнута важность укрепления правовой и договорной базы в экономической сфере между странами.
Также состоялся обмен мнениями о перспективах обмена опытом и сотрудничества в различных сферах экономики.
