Азербайджан и Аргентина увеличивают инвестиционные возможности

Азербайджан и Аргентина обсудили возможности увеличения взаимных инвестиций.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, соответствующие обсуждения прошли на встрече первого заместителя министра Эльнура Алиева с послом Аргентины в нашей стране Марианхелесом Беллуши.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах инвестиций, транспорта и транзита, технологий и других сферах, подчеркнута важность укрепления правовой и договорной базы в экономической сфере между странами.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах обмена опытом и сотрудничества в различных сферах экономики.