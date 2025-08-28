Azərbaycan və Argentina investisiya imkanlarını artırır
- 28 avqust, 2025
- 12:49
Azərbaycan və Argentina arasında investisiya imkanlarının artırılması müzakirə olunub.
İqtisadiyyat Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, bununla bağlı müzakirələr nazirin I müavini Elnur Əliyevlə Argentinanın ölkədəki səfiri Marianxeles Belluşi ilə görüşdə aparılıb.
Görüşdə investisiya, nəqliyyat-tranzit, texnologiya və digər istiqamətlərdə əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib.
Ölkələr arasında iqtisadi sahədə hüquq-müqavilə bazasının möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. İnvestisiya, nəqliyyat-tranzit, texnologiya, kənd təsərrüfatı sahələri tərəfdaşlığın əsas prioritet istiqamətləri kimi diqqətə çatdırılıb. Həmçinin, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlıq perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.