    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Azərbaycan və Argentina investisiya imkanlarını artırır

    Biznes
    • 28 avqust, 2025
    • 12:49
    Azərbaycan və Argentina investisiya imkanlarını artırır

    Azərbaycan və Argentina arasında investisiya imkanlarının artırılması müzakirə olunub.

    İqtisadiyyat Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, bununla bağlı müzakirələr nazirin I müavini Elnur Əliyevlə Argentinanın ölkədəki səfiri Marianxeles Belluşi ilə görüşdə aparılıb.

    Görüşdə investisiya, nəqliyyat-tranzit, texnologiya və digər istiqamətlərdə əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib.

    Ölkələr arasında iqtisadi sahədə hüquq-müqavilə bazasının möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. İnvestisiya, nəqliyyat-tranzit, texnologiya, kənd təsərrüfatı sahələri tərəfdaşlığın əsas prioritet istiqamətləri kimi diqqətə çatdırılıb. Həmçinin, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlıq perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. 

    #Azərbaycan   #investisiya   #Argentina  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Азербайджан и Аргентина увеличивают инвестиционные возможности

    Son xəbərlər

    13:16

    Paşinyan: II Qaregin vəzifəsini tərk etməlidir

    Region
    13:15

    Azərbaycanın hakim-inspektoru UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    13:11

    Ukrayna Rusiyaya məxsus "Kalibr" raket daşıyıcı gəmini vurub

    Digər ölkələr
    13:08

    Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi Bərdədən Xankəndiyə köçürülür

    İnfrastruktur
    13:04

    Ermənistan Baş naziri: Eyni zamanda Aİ və Aİİ-də üzvlük mümkün deyil

    Digər ölkələr
    13:00

    Təhsil kreditinə müraciətin vaxtı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    12:53

    SOCAR 6 ayda Türkiyədəki zavodunda dizel yanacağı istehsalını 7 % artırıb

    Energetika
    12:51

    Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

    İKT
    12:50

    Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh qurulub, lakin fikir ayrılıqları qalıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti