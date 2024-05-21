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Азербайджан готовится экспортировать в Китай фундук

Азербайджан готовится экспортировать в Китай фундук Продолжаются переговоры о подписании взаимных протоколов для экспорта фундука из Азербайджана в Китай.
Бизнес
21 мая 2024 г. 17:23
Азербайджан готовится экспортировать в Китай фундук

Продолжаются переговоры по подписанию взаимных протоколов для экспорта фундука из Азербайджана в Китай.

Как сообщает Report, об этом сказала главный консультант отдела контроля за импортом и экспортом Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Вафа Сафарли на Форуме здоровья растений "Во имя зеленого мира" в Баку.

В.Сафарли отметила, что для экспорта фундука, а также яблок, гранатов и миндаля в Китай Агентство представило результаты оценки рисков уполномоченному органу китайской стороны по официальным каналам.

"Как государственный орган, осуществляющий единый госконтроль в соответствующей сфере, проводится контроль в отношении экспортируемых культур и продукции растениеводства в соответствии с требованиями других стран, увеличены возможности выхода на зарубежные рынки", - сказала она.

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Версия на английском языке Azerbaijan gears up for hazelnut exports to China
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Çinə fındıq ixrac etməyə hazırlaşır

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