Азербайджан готовится экспортировать в Китай фундук

Продолжаются переговоры о подписании взаимных протоколов для экспорта фундука из Азербайджана в Китай.

Продолжаются переговоры по подписанию взаимных протоколов для экспорта фундука из Азербайджана в Китай.

Как сообщает Report, об этом сказала главный консультант отдела контроля за импортом и экспортом Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Вафа Сафарли на Форуме здоровья растений "Во имя зеленого мира" в Баку.

В.Сафарли отметила, что для экспорта фундука, а также яблок, гранатов и миндаля в Китай Агентство представило результаты оценки рисков уполномоченному органу китайской стороны по официальным каналам.

"Как государственный орган, осуществляющий единый госконтроль в соответствующей сфере, проводится контроль в отношении экспортируемых культур и продукции растениеводства в соответствии с требованиями других стран, увеличены возможности выхода на зарубежные рынки", - сказала она.