Азербайджан был представлен на мероприятии Межамериканского центра налоговых администраций

09:17

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики была представлена на технической конференции Межамериканского центра налоговых администраций на тему "Общие правила против уклонения от уплаты налогов и злоупотребления" (GAAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Конференция прошла в Лиме (Перу).

Мероприятие было организовано Национальным управлением таможенной и налоговой администрации Перу, в нем приняли участие представители из 48 стран-членов и не членов центра, ряда организаций. Азербайджан представляли советник начальника Государственной налоговой службы Сархан Гашимов и начальник отдела Главного управления международного налогообложения и налогового мониторинга Эмиль Гасанов.

В рамках конференции представители Службы и Центра провели встречу, обсудили направления расширения двустороннего сотрудничества.