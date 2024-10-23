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Азербайджан был представлен на мероприятии Межамериканского центра налоговых администраций

Азербайджан был представлен на мероприятии Межамериканского центра налоговых администраций 09:17
Бизнес
23 октября 2024 г. 09:37
Азербайджан был представлен на мероприятии Межамериканского центра налоговых администраций

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики была представлена на технической конференции Межамериканского центра налоговых администраций на тему "Общие правила против уклонения от уплаты налогов и злоупотребления" (GAAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Конференция прошла в Лиме (Перу).

Мероприятие было организовано Национальным управлением таможенной и налоговой администрации Перу, в нем приняли участие представители из 48 стран-членов и не членов центра, ряда организаций. Азербайджан представляли советник начальника Государственной налоговой службы Сархан Гашимов и начальник отдела Главного управления международного налогообложения и налогового мониторинга Эмиль Гасанов.

В рамках конференции представители Службы и Центра провели встречу, обсудили направления расширения двустороннего сотрудничества.

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