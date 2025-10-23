Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Бизнес
    • 23 октября, 2025
    • 13:12
    Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИС

    Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) будет представлена на 3-м заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра Организации исламского сотрудничества, которое пройдет в Стамбуле 2 ноября.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент конфедерации Мамед Мусаев на мероприятии "Исламский финансовый форум 2025" в Баку.

    Он отметил, что в рамках этого заседания запланирована встреча с руководителем группы Al-Baraka Абдуллой Салехом.

    "Мы считаем, что в результате этих диалогов сможем внести свой вклад в применение исламского банкинга в нашей стране", - отметил он.

