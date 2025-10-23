Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИС

Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) будет представлена на 3-м заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра Организации исламского сотрудничества, которое пройдет в Стамбуле 2 ноября.

Как сообщает Report, об этом заявил президент конфедерации Мамед Мусаев на мероприятии "Исламский финансовый форум 2025" в Баку.

Он отметил, что в рамках этого заседания запланирована встреча с руководителем группы Al-Baraka Абдуллой Салехом.

"Мы считаем, что в результате этих диалогов сможем внести свой вклад в применение исламского банкинга в нашей стране", - отметил он.