Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИС
Бизнес
- 23 октября, 2025
- 13:12
Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) будет представлена на 3-м заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра Организации исламского сотрудничества, которое пройдет в Стамбуле 2 ноября.
Как сообщает Report, об этом заявил президент конфедерации Мамед Мусаев на мероприятии "Исламский финансовый форум 2025" в Баку.
Он отметил, что в рамках этого заседания запланирована встреча с руководителем группы Al-Baraka Абдуллой Салехом.
"Мы считаем, что в результате этих диалогов сможем внести свой вклад в применение исламского банкинга в нашей стране", - отметил он.
