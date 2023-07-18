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Азербайджан будет представлен на выставке халяльной торговли, логистики и производства

Азербайджан будет представлен на выставке халяльной торговли, логистики и производства Азербайджан будет представлен на выставке халяльной торговли, логистики и производства, которая пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) 9-11 ноября этого года.
Бизнес
18 июля 2023 г. 14:08
Азербайджан будет представлен на выставке халяльной торговли, логистики и производства

Азербайджан будет представлен на выставке халяльной торговли, логистики и производства, которая пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) 9-11 ноября этого года.

Как сообщает Report, об этом на 35-м заседании Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты, которое продолжило свою работу сегодня в Баку, заявил гендиректор Халяльной службы Исламской палаты (ICHS) Ашраф Эль-Танбули.

По его словам, выставка будет способствовать глобальному развитию халяльной индустрии.

В мероприятии примут участие более 200 компаний из 65 стран мира.

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Версия на английском языке Azerbaijan to participate in Halal Trade, Logistics and Manufacturing Expo in RSA
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan CAR-da "Halal Ticarət, Logistika və İstehsalat Sərgisi"nə qatılacaq

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