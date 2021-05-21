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Азербайджан будет экспортировать ювелирные изделия в страны СНГ

Азербайджан будет экспортировать ювелирные изделия в страны СНГ "В настоящее время во всем мире существуют определенные трудности из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса"
Бизнес
21 мая 2021 г. 16:03
Азербайджан будет экспортировать ювелирные изделия в страны СНГ

"Мы нацелены включить готовые ювелирные изделия в экспортную корзину Азербайджана".

Об этом сообщил Report председатель Ассоциации ювелиров Азербайджана Тогрул Аббасгулиев.

По его словам, в настоящее время готовые ювелирные изделия не экспортируются: "В экспортную корзину входят необработанное золото и серебро. В этой области есть пробелы".

Т. Аббасгулиев сказал, что в рамках мер поддержки экспорта ведется деятельность в двух направлениях: "Первое направление предусматривает сотрудничество с Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). Мы уже провели предварительные встречи и обсуждения. В настоящее время во всем мире существуют определенные трудности из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

В будущем мы будем сотрудничать с AZPROMO по продвижению азербайджанских брендов на зарубежных выставках и ярмарках. В странах СНГ продукция азербайджанской промышленности пользуется большим спросом. В этой сфере мы перешли к активному сотрудничеству. У нас уже есть соглашение с промышленно-производственным союзом Узбекистана. Недавно у нас состоялась встреча с представителями Узбекистана в онлайн-формате. У нас также будут встречи в будущем. Я верю, что у Азербайджана есть экспортный потенциал для отправки продукции в Узбекистан и другие страны".

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Версия на английском языке Azerbaijani jewelry may be exported to CIS countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın zərgərlik məmulatlarının MDB ölkələrinə ixracı gözlənilir

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