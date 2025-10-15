Азербайджан будет экспортировать в Китай фундук и миндаль

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) и Главное таможенное управление Китая подписали проект "Протокола об инспекционных, карантинных и санитарных требованиях к фундуку и миндалю, экспортируемым из Азербайджанской Республики в Китайскую Народную Республику".

Как сообщили Report в Агентстве, церемония подписания состоялась в рамках визита делегации АПБА в Китай в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Таким образом, выращенные в Азербайджане фундук и миндаль теперь будут экспортироваться и в Китай.

В ходе встречи стороны также подписали "Проект документа по механизму сотрудничества в области безопасности пищевых продуктов при импорте и экспорте".

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с экспортом мяса птицы, морепродуктов, вишни, яблок, хурмы и граната.