Азер Амирасланов: Поправки в Налоговый кодекс ускорят экономическое развитие

Предусмотренные поправки в Налоговый кодекс направлены на ускорение экономического развития страны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании парламента в ходе обсуждения в первом чтении поправок в Налоговый кодекс и 16 законов, включенных в пакет государственного бюджета на 2026 год.

По его словам, поправки не приведут к повышению налогового бремени для предпринимателей и граждан Азербайджана, не вызовут неопределенность и не затруднят процесс бизнес-планирования:

"Напротив, предоставление стимулов в новых сферах предусматривает расширение базы налоговых сборов. Поправки, предусмотренные в проекте, направлены на ускорение экономического развития страны, усиление мер борьбы с теневой экономикой, защиту внутреннего рынка и снижение зависимости от импорта, стимулирование инвестиций в стратегические отрасли и совершенствование администрирования".

По мнению депутата, пакет поправок обеспечит повышение экономической активности, а также ограничение "теневой экономики", простоту и прозрачность в налогово-бюджетной системе.