İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Azər Əmiraslanov: "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər iqtisadi inkişafı sürətləndirəcək"

    Biznes
    • 21 noyabr, 2025
    • 11:17
    Azər Əmiraslanov: Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər iqtisadi inkişafı sürətləndirəcək

    Vergi Məcəlləsində ​nəzərdə tutulan dəyişikliklər ölkənin iqtisadi inkişafını sürətləndirməyi nəzərdə tutur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov parlamentin bugünkü plenar iclasında 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan Vergi Məcəlləsi və 16 qanuna təklif edilən dəyişikliklər paketinin ilk oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə,​ dəyişikliklər Azərbaycan biznesi və vətəndaşlar üçün nə vergi yükünü artırır, nə qeyri-stabillik yaradır, nə də biznesin planlaşdırılmasını çətinləşdirir: "Əksinə, yeni sahələrdə təşviqlər verilməsi vergi yığımı bazasının genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Layihədə nəzərdə tutulan dəyişikliklər ölkənin iqtisadi inkişafını sürətləndirmək, kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizə tədbirlərini gücləndirmək, daxili bazarı qorumaq və idxaldan asılılığı azaltmaq, strateji sahələrə investisiyaları təşviq etmək və inzibatçılığı təkmilləşdirmək üzrə istiqamətləri nəzərdə tutur".

    "Dəyişikliklər paketi iqtisadi fəallığın artırılmasını təmin edəcək, həmçinin "kölgə iqtisadiyyatı"nın məhdudlaşdırılmasını, vergi-büdcə sistemində sadəliyi və şəffaflığı, daxili istehsalın ixracının stimullaşdırılmasını təmin edəcək", - deyə deputat əlavə edib.

    Azər Əmiraslanov Vergi Məcəlləsi Büdcə zərfi

    Son xəbərlər

    11:34
    Foto

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda ekoloji aksiyalarda iştirak ediblər

    Ekologiya
    11:33

    İndoneziya 2026-2027-ci illərdə D-8-ə sədrlik etməyə hazırlaşır

    Media
    11:30

    Milli Məclisdə 1 000 manata qədər əməkhaqqı alanların vergi dərəcələrindən azad olunması təklif edilib

    Milli Məclis
    11:29

    Almaniya millisi ilə dünya çempionu olmuş futbolçu vəfat edib

    Futbol
    11:21

    Attaulla Tarar: Pakistan D-8-in bütün tərəfdaşları ilə əməkdaşlığa açıqdır

    Xarici siyasət
    11:20

    Azər Əmiraslanov: "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər yeni güzəştli rejimin tətbiqini nəzərdə tutur"

    Maliyyə
    11:17

    Azər Əmiraslanov: "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər iqtisadi inkişafı sürətləndirəcək"

    Biznes
    11:15

    Gümrünün keçmiş merinə qarşı üçüncü ittiham irəli sürülüb

    Region
    11:15

    Masato Kanda: "ADB 2030-cu ilə qədər CAREC regionunun inkişafına 10 milyard dollardan çox vəsait ayıracaq"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti