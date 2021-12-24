AZCHEMCO выразила готовность к разрешению озвученных ВЭФ проблем с почвой

Глобальное почвенное партнерство ФАО сотрудничает с почвоведами различных стран мира в деле разработки климатически оптимизированных методов обработки почвы, чтобы сельскохозяйственные культуры могли хорошо расти в районах с засоленной почвой, и все это д

Глобальное почвенное партнерство ФАО сотрудничает с почвоведами различных стран мира в деле разработки климатически оптимизированных методов обработки почвы, чтобы сельскохозяйственные культуры могли хорошо расти в районах с засоленной почвой, и все это делается с целью остановить дальнейшее засоление в условиях надвигающейся глобальной засухи.

Засоленность — широко распространенное явление; иногда она происходит по естественным причинам, иногда является результатом деятельности человека.

По оценкам аналитических компаний, 1,5 млрд человек живут на почвах, слишком соленых для возделывания. В мире насчитывается более 833 млн гектаров засоленных почв, в основном в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной и Южной Азии, а также Латинской Америки.

Нерациональная деятельность человека усугубляет проблему засоленных почв. Слишком активная обработка почвы, чрезмерное использование удобрений, неподходящие методы орошения, обезлесение или чрезмерная эксплуатация грунтовых вод являются основными факторами засоления почвы, вызванного деятельностью человека. А нерациональное использование воды при орошении приводит к большим невосполнимым потерям.

Раннее, в начале декабря этого года Всемирный Экономический Форум опубликовал свое видение развития глобального мира в ближайшие 80 лет, в котором отмечены климатические проблемы, среди которых засуха – занимает не последнее место.

Видя негативное влияние этих факторов на производство продовольствия и продовольственную безопасность, компания AZCHEMCO предлагает ФАО, Всемирному Экономическому Форуму (ВЭФ) и всему глобальному миру «ключ» к решению этой проблемы.

Продукт азербайджанской компании AZCHEMCO «Drip Drop 369» регулирует уровень pH почвы, вкупе с системами подземного капельного орошения израильской компании «Netafim», улучшая качество почвы, увеличивая общую продуктивность и делая почву пригодной для эксплуатации в сельском хозяйстве.

Подземные системы капельного орошения не только обеспечивают логистику воды до корневой системы растений, но и существенно минимизируют потребление во избежание нерационального чрезмерного использования воды.

Ввиду нехватки воды и изменения климата в современном мире подземная система капельного орошения компании «Netafim» и продукт компании AZCHEMCO «Drip Drop 369» представляют собой впечатляющий тандем инновационного метода борьбы с засоленными видами почв и засухой.