Австрийские бизнесмены посетят Карабах

В апреле-мае следующего года делегация австрийских бизнесменов посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

В апреле-мае следующего года делегация австрийских бизнесменов посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Repor, об этом заявил глава бюро Экономической палаты Австрии по Азербайджану, Грузии и Турции Георг Карабазчек.

Об этом он рассказал на встрече в формате B2B азербайджанских и австрийских предпринимателей, которая прошла в Баку при поддержке Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей).

По словам Карабазчека, австрийские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых в Карабахе: “Мы рассмотрим проекты и подумаем о присоединении к некоторым из них”.