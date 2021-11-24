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Австрийские бизнесмены посетят Карабах

Австрийские бизнесмены посетят Карабах В апреле-мае следующего года делегация австрийских бизнесменов посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Бизнес
24 ноября 2021 г. 11:24
Австрийские бизнесмены посетят Карабах

В апреле-мае следующего года делегация австрийских бизнесменов посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Repor, об этом заявил глава бюро Экономической палаты Австрии по Азербайджану, Грузии и Турции Георг Карабазчек.

Об этом он рассказал на встрече в формате B2B азербайджанских и австрийских предпринимателей, которая прошла в Баку при поддержке Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей).

По словам Карабазчека, австрийские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых в Карабахе: “Мы рассмотрим проекты и подумаем о присоединении к некоторым из них”.

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Версия на азербайджанском языке Avstriyalı iş adamları Qarabağa səfər edəcək

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