Авиарейс между Баку и Ростовом запустят в конце марта

"По итогам прошлого года между Азербайджаном и Ростовской областью сложилась очень позитивная и хорошая динамика развития внешнеторговых связей – отмечается практически 30% прирост".

Как передает Report, об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев журналистам.

По его словам, нынешний бизнес-форум, проходящий в Баку, подтверждает, что у отношений между Азербайджаном и Ростовской областью есть потенциал для развития.

Он указал, что стороны договорились о поставках в Азербайджан сельхозмашин, производящихся в Ростовской области.

"Сборка машин будет осуществляться в Азербайджане. Это начало хороших партнерских отношений, которое связано не только с поставкой новой техники, но и обслуживанием работающей на территории Азербайджана. Здесь работает более пяти тысяч комбайнов, произведенных на заводе "Россельмаш"", - подчеркнул глава области.

В.Голубев также отметил, что у сторон есть возможности для развития сотрудничества в транспортно-логической сфере, так как оба региона расположены на пересечении множества путей. "Но это не только пути автотранспорта, есть еще и водные пути, которые позволяют развивать сотрудничество в этом направлении. Мы занимаемся развитием, решением проблемы с участием федерального центра по углубления реки Дон, что означает возможности организации нашего водного транспорта", - добавил губернатор области.

По его словам, еще одной перспективной сферой сотрудничества является альтернативная энергетика, где у Ростовской области уже есть сложившийся опыт. "Мы реализуем проекты в этой области. Мы в этом году запускаем несколько ветропарков и уже до конца текущего будем вырабатывать порядка 400 мВт на этих ветропарках. Регион-донор производит более 7 тысяч мВт электорэнергии самыми разными методами – и АЭС, ГРЭС и так далее», - сказал В.Голубев.

Губернатор подчеркнул, что стороны также добились конкретного воплощения интересной для них темы – развитие прямого авиасообщения между Баку и Ростовым. "Такой документ также был подписан сегодня. 30 марта будет осуществлен первый полет", - подчеркнул В. Голубев.

По его словам, гуманитарное сотрудничество также играет принципиальное значение. "У нас обучается более 200 тысяч студентов, есть база - хорошая. Шесть азербайджанских и четыре ростовских вуза имеют уже прямые контакты, в рамках которых занимаются реальной подготовкой студентов. Сотрудничество с вузами из Азербайджана – это тоже хорошая перспектива", - резюмировал глава области.