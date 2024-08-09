Ассоциация: 60-65% ювелирных изделий на рынке - азербайджанского производства

По оценкам Ассоциации ювелиров Азербайджана, 60-65% ювелирных изделий на рынке страны – это продукция отечественного производства.

Об этом Report заявил заместитель председателя правления "Ассоциации ювелиров Азербайджана" Ровшан Амирджанов.

По его словам, это говорит о том, что ювелирные изделия азербайджанского производства ничуть не уступают по качеству импортной продукции.

Представитель ассоциации сказал, что в страну импортируются драгоценные металлы и камни из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии, России и Китая, однако золотые изделия отечественного производства довольно конкурентоспособны.

"В Турции, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, России и других странах есть пункты продаж золотых изделий азербайджанских брендов", - отметил он.

По словам Амирджанова, что в 2023 году объем экспорта готовых ювелирных изделий составил 12 млн манатов.