Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странами

Узбекистан активно работает над укреплением сотрудничества со странами Организации тюркских государств (ОТГ) в сферах промышленности, технологий, инноваций и науки.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства инновационного развития Узбекистана Асрор Норов на 2-м совещании министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран ОТГ в Баку.

По его словам, страна уже добилась ощутимых результатов в развитии инновационной инфраструктуры. "Всего за один год в Узбекистане начали работу четыре технологических парка и три инвестиционных фонда.

Благодаря этому в Глобальном инновационном индексе 2025 года Узбекистан поднялся на 79-е место, улучшив свои позиции на четыре пункта по сравнению с прошлым годом. Среди стран ОТГ мы занимаем одно из ведущих мест", - подчеркнул он.

Норов подчеркнул, что достигнутые успехи отражают рост внутреннего потенциала страны в экономической и технологической интеграции.