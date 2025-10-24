Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странами

    Бизнес
    • 24 октября, 2025
    • 13:34
    Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странами

    Узбекистан активно работает над укреплением сотрудничества со странами Организации тюркских государств (ОТГ) в сферах промышленности, технологий, инноваций и науки.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства инновационного развития Узбекистана Асрор Норов на 2-м совещании министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран ОТГ в Баку.

    По его словам, страна уже добилась ощутимых результатов в развитии инновационной инфраструктуры. "Всего за один год в Узбекистане начали работу четыре технологических парка и три инвестиционных фонда.

    Благодаря этому в Глобальном инновационном индексе 2025 года Узбекистан поднялся на 79-е место, улучшив свои позиции на четыре пункта по сравнению с прошлым годом. Среди стран ОТГ мы занимаем одно из ведущих мест", - подчеркнул он.

    Норов подчеркнул, что достигнутые успехи отражают рост внутреннего потенциала страны в экономической и технологической интеграции.

    Özbəkistan rəsmisi: "TDT üzvləri ilə əlaqələrin inkişafına dəstək verən istiqamətləri nəzərdən keçiririk"
    Asror Norov: Uzbekistan strengthening innovative co-op with Turkic countries

