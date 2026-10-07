Конфедерация предпринимателей Азербайджана (КПА) и Швейцарско-Азербайджанская торговая палата подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на КПА, подписи под документом поставили генсек КПА Зия Гаджилы и президент торговой палаты Клод Хэги.

Данный документ считается основой нового этапа с точки зрения дальнейшего расширения экономического сотрудничества между двумя странами и продвижения взаимных инвестиционных возможностей.

В ходе встречи, прошедшей в онлайн-формате, было подчеркнуто стремительное развитие в Азербайджане сферы солнечной и ветровой энергетики, обращено внимание на возможности сотрудничества в этой сфере со швейцарскими компаниями. Стороны обсудили перспективы совместной деятельности в секторах инноваций, зеленых технологий, энергетики и сельского хозяйства, а также важность стимулирования взаимных инвестиций со стороны бизнес-представителей обеих стран.