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    КПА и Швейцарско-Азербайджанская торговая палата подписали Меморандум о взаимопонимании

    Бизнес
    • 07 октября, 2026
    • 17:35
    КПА и Швейцарско-Азербайджанская торговая палата подписали Меморандум о взаимопонимании

    Конфедерация предпринимателей Азербайджана (КПА) и Швейцарско-Азербайджанская торговая палата подписали Меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report со ссылкой на КПА, подписи под документом поставили генсек КПА Зия Гаджилы и президент торговой палаты Клод Хэги.

    Данный документ считается основой нового этапа с точки зрения дальнейшего расширения экономического сотрудничества между двумя странами и продвижения взаимных инвестиционных возможностей.

    В ходе встречи, прошедшей в онлайн-формате, было подчеркнуто стремительное развитие в Азербайджане сферы солнечной и ветровой энергетики, обращено внимание на возможности сотрудничества в этой сфере со швейцарскими компаниями. Стороны обсудили перспективы совместной деятельности в секторах инноваций, зеленых технологий, энергетики и сельского хозяйства, а также важность стимулирования взаимных инвестиций со стороны бизнес-представителей обеих стран.

    КПА и Швейцарско-Азербайджанская торговая палата подписали Меморандум о взаимопонимании
    КПА и Швейцарско-Азербайджанская торговая палата подписали Меморандум о взаимопонимании

    Зия Гаджилы Клод Хэги Конфедерация предпринимателей Азербайджана (КПА) Экономическое сотрудничество Азербайджано-швейцарские отношения
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    ASK İsveçrə-Azərbaycan Ticarət Palatası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb
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    CPA, Swiss-Azerbaijani Chamber sign MoU
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