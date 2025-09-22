Aramco Ventures: Формируем локальные команды там, где развиваются технологии

Среди стратегических приоритетов саудовской компании Aramco Ventures особое место занимают новые энергетические сферы, проекты солнечной энергии и цифровые технологии.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор Aramco Ventures Махди Аль-Адель на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

По его словам, Aramco сохраняет лидирующие позиции не только в традиционном энергетическом секторе, но и в сфере инноваций и технологий: "Компания более 13 лет инвестирует в стартапы и технологии по всему миру, применяя этот опыт в своей корпоративной деятельности".

Он отметил, что стратегия Aramco Ventures не ограничивается только инвестициями в технологии: "Компания также применяет инвестируемые технологии в своей бизнес-деятельности, что приносит большую пользу компании как с точки зрения финансовой выгоды, так и трансфера технологий. Таким образом, Aramco Ventures выступает не только как инвестор, но и интегрирует технологические инновации в различные сферы компании, ускоряя развитие Aramco в цифровой и энергетической областях".

По словам представителя компании, Aramco Ventures осуществляет инвестиции в глобальном масштабе и формирует локальные команды там, где развиваются технологии: "Этот подход дает компании не только доступ к технологическим новшествам, но и создает дополнительную ценность в результате созревания инвестиций со временем и их применения в бизнес-моделях Aramco.

Он также подчеркнул, что деятельность Aramco Ventures также увеличивает финансовые доходы компании, обеспечивает внутреннюю норму доходности при выходе из инвестиций: "В то же время, этот подход усиливает глобальную конкурентоспособность Саудовской Аравии в сфере технологий и создает новые рабочие возможности".