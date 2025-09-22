İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    "Aramco Ventures": "Texnologiyanın inkişaf etdiyi yerlərdə yerli komandalar formalaşdırırıq"

    Biznes
    • 22 sentyabr, 2025
    • 10:38
    Aramco Ventures: Texnologiyanın inkişaf etdiyi yerlərdə yerli komandalar formalaşdırırıq

    Səudiyyə Ərəbistanının "Aramco Ventures" şirkətinin strateji prioritetləri arasında yeni enerji sahələri, günəş enerjisi layihələri və rəqəmsal texnologiyalar xüsusi yer tutur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Aramco Ventures"in baş icraçı direktoru Mahdi Al-Adel Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "Aramco" təkcə ənənəvi enerji sektorunda deyil, həm də innovasiya və texnologiya sahəsində də lider mövqeyini qoruyub saxlayır: "Şirkət 13 ildən çoxdur ki, dünya miqyasında startaplara və texnologiyalara sərmayə qoyur, bu təcrübəni öz şirkət fəaliyyətində tətbiq edir".

    Qonaq qeyd edib ki, "Aramco Ventures"in strategiyası təkcə texnologiyalara sərmayə qoymaqla məhdudlaşmır: "Şirkət həm də investisiya qoyduğu texnologiyaları öz biznes fəaliyyətində tətbiq edir ki, bu da həm maliyyə qazancı, həm də texnologiyanın transferi baxımından şirkət üçün böyük fayda gətirir. Beləliklə, "Aramco Ventures" yalnız investor kimi fəaliyyət göstərmir, eyni zamanda texnoloji innovasiyaları şirkətin müxtəlif sahələrinə inteqrasiya edərək, "Aramco"nun rəqəmsal və enerji sahələrində inkişafını sürətləndirir".

    Onun sözlərinə görə, "Aramco Ventures" investisiyalarını qlobal miqyasda həyata keçirir və texnologiyanın inkişaf etdiyi yerlərdə yerli komandalar formalaşdırır: "Bu yanaşma şirkətə yalnız texnoloji yeniliklərə çıxış imkanı vermir, həm də sərmayələrin zamanla yetkinləşməsi və "Aramco"nun biznes modellərinə tətbiq olunması nəticəsində əlavə dəyər yaradır".

    Baş icraçı direktor onu da vurğulayıb ki, "Aramco Ventures"in fəaliyyəti həm də şirkətin maliyyə gəlirlərini artırır, investisiyalardan çıxış zamanı daxili gəlir nisbətini təmin edir: "Eyni zamanda, bu yanaşma Səudiyyə Ərəbistanının texnologiya sahəsində qlobal rəqabət qabiliyyətini gücləndirir və yeni iş imkanları yaradır".

    Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu Aramco Ventures Mahdi AlAdel

    Son xəbərlər

    11:13

    Azərbaycan və BƏƏ "Şəhər içində şəhər" konsepsiyası üzrə əməkdaşlıq edəcək

    İnfrastruktur
    11:11
    Foto

    ASCO 8 min ton dedveytli üç yeni tanker inşa edir

    İnfrastruktur
    11:08

    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb

    Futbol
    11:05
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçuları Polşada 3 medal qazanıblar

    Fərdi
    11:02

    Səbinə Əliyeva Şəkidə vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    11:01

    Azərbaycan "ACWA Power"lə yeni sazişlər imzalayıb

    Energetika
    10:58

    "Aramco Ventures": Azərbaycan bol külək enerjisi ehtiyatına malikdir

    Energetika
    10:56

    Prezident İlham Əliyev: Prokurorluq orqanları da dövlət suverenliyinin keşikçiləri hesab olunurlar

    Hadisə
    10:53

    Samir Şərifov: "Rəqəmsal transformasiya Azərbaycan üçün əsas prioritetdir"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti