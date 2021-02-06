Apple приостановила переговоры c Hyundai и Kia о производстве электромобиля

Переговоры компании Apple с южнокорейскими автопроизводителями Hyundai Motor Company и Kia Motor о совместном выпуске электромобиля приостановлены.

Переговоры компании Apple с южнокорейскими автопроизводителями Hyundai Motor Company и Kia Motor о совместном выпуске электромобиля приостановлены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Агентство не приводит дополнительных подробностей, отмечая лишь, что переговоры о создании самоуправляемого автомобиля с электродвигателем были приостановлены недавно. При этом не уточняется также, возможно ли в дальнейшем возобновление этих дискуссий. По сведениям источников Bloomberg, Apple вела аналогичные переговоры и с другими автопроизводителями.