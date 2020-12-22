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Apple планирует к 2024 году произвести собственный автомобиль

Apple планирует к 2024 году произвести собственный автомобиль Компания Apple намерена к 2024 году произвести пассажирский автомобиль, оснащенный "прорывной" технологией батарей.
Бизнес
22 декабря 2020 г. 04:08
Apple планирует к 2024 году произвести собственный автомобиль

Компания Apple намерена к 2024 году произвести пассажирский автомобиль, оснащенный "прорывной" технологией батарей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Согласно агентству, компания начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта известного как Project Titan. Сообщается, что с тех пор компания значительно продвинулась и теперь намерена создать автомобиль для своих клиентов. Планы Apple пока не разглашаются официально.

Отмечается, что основным в стратегии Apple является производство нового вида батарей, которые сильно снизят нынешние цены на них.

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Версия на азербайджанском языке “Apple” şirkəti elektron avtomobil istehsal edəcək

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