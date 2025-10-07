Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    АПБА: На освобожденных территориях и в Нахчыване будут созданы условия для развития халяльной индустрии

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 11:41
    АПБА: На освобожденных территориях и в Нахчыване будут созданы условия для развития халяльной индустрии

    На освобожденных территориях Азербайджана и в Нахчыванской Автономной Республике будут созданы благоприятные условия для развития халяльной индустрии.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB).

    По его словам, это станет возможным после того, как Всемирная организация здравоохранения животных объявит зоны свободными от болезней и предоставит им статус стран, свободных от особо опасных болезней животных. Тахмазли пригласил азербайджанских предпринимателей к активному участию в данном процессе.

    Председатель АПБА отметил, что в настоящее время в стране проводятся регулярные контрольные мероприятия по оценке соблюдения действующих нормативных требований в области безопасности пищевой продукции: "В рамках этих мероприятий осуществляется особый контроль за сертифицированной халяльной продукцией. Целью является защита прав потребителей, обеспечение общественного здоровья, а также содействие расширению оборота продукции, соответствующей стандартам "Халяль".

