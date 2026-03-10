Антимонопольное агентство проверяет деятельность ГААДА
Бизнес
- 10 марта, 2026
- 12:34
Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком инициировало расследование в отношении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) на предмет возможного нарушения законодательства о конкуренции.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, предметом проверки является соблюдение требований статьи 39.7 Кодекса о конкуренции.
Согласно данной статье, субъекты, занимающиеся предпринимательской деятельностью, обязаны в установленном порядке и в определенные сроки представлять в орган по конкуренции финансовую отчетность о результатах своей деятельности.
