Антимонопольное агентство проверяет деятельность ГААДА

Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком инициировало расследование в отношении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) на предмет возможного нарушения законодательства о конкуренции.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, предметом проверки является соблюдение требований статьи 39.7 Кодекса о конкуренции.

Согласно данной статье, субъекты, занимающиеся предпринимательской деятельностью, обязаны в установленном порядке и в определенные сроки представлять в орган по конкуренции финансовую отчетность о результатах своей деятельности.