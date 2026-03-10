İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Rəqabət orqanı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyində araşdırma aparır

    Biznes
    • 10 mart, 2026
    • 12:11
    Rəqabət orqanı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyində araşdırma aparır

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin fəaliyyətində rəqabət qanunvericiliyinin pozulması ehtimalı ilə bağlı araşdırma aparır.

    "Report" bu barədə Antiinhisar Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, araşdırmaya rəqabət orqanının öz təşəbbüsü əsasında başlanılıb.

    Araşdırmanın predmeti Rəqabət Məcəlləsinin 39.7-ci maddəsinin tələblərinin yerinə yetirilib-yetirilməməsi ilə bağlıdır. Həmin maddəyə əsasən, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektlər fəaliyyətlərinin nəticələrinə dair maliyyə hesabatlarını müəyyən edilmiş qaydada və vaxtında rəqabət orqanına təqdim etməlidirlər.

    Антимонопольное агентство проверяет деятельность ГААДА

