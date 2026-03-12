Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Антимонопольное агентство предупредило о рисках покупок через соцсети

    Бизнес
    • 12 марта, 2026
    • 12:28
    Антимонопольное агентство предупредило о рисках покупок через соцсети

    Покупки через социальные сети повышают риск нарушения прав потребителей, так как некоторые продавцы не имеют подтвержденного юридического статуса.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела контроля за потребительским рынком Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Юсиф Тапдыглы на форуме в Баку.

    По его словам, часть потребителей совершает покупки в социальных сетях через аккаунты, где отсутствуют сведения о юридическом статусе продавца и его контактные данные, а оплата осуществляется переводом с карты на карту.

    "Поскольку такие продавцы не могут считаться предпринимателями, защитить права потребителей сложно. В последующем, когда потребители обращаются с жалобами на нарушение своих прав, возникают определенные трудности", - сказал Тапдыглы.

    Он рекомендовал гражданам перед покупкой проверять юридический статус продавца и его контактные данные, а также отдавать предпочтение официальным каналам продаж.

    Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком
    Dövlət Agentliyi sosial şəbəkələrdə alış-verişlə bağlı xəbərdarlıq edib
    Ты - Король

    Последние новости

    12:48

    Бинали Йылдырым: Геополитическая раздробленность повышает значимость Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    12:47
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины

    Внешняя политика
    12:46

    Пашинян: Мирный договор с Азербайджаном обязательно будет подписан

    В регионе
    12:43

    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 14°

    Экология
    12:42

    Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам

    В регионе
    12:38

    Пашинян: В новой Конституции Армении не будет отсылки к Декларации независимости

    В регионе
    12:35

    Татьяна Валовая: Международные проблемы можно решить только совместными усилиями

    Внешняя политика
    12:35

    Франсиско Гамбоа: Мир переживает рост геополитической напряженности

    Другие страны
    12:29
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    Лента новостей