Антимонопольное агентство предупредило о рисках покупок через соцсети

Покупки через социальные сети повышают риск нарушения прав потребителей, так как некоторые продавцы не имеют подтвержденного юридического статуса.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела контроля за потребительским рынком Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Юсиф Тапдыглы на форуме в Баку.

По его словам, часть потребителей совершает покупки в социальных сетях через аккаунты, где отсутствуют сведения о юридическом статусе продавца и его контактные данные, а оплата осуществляется переводом с карты на карту.

"Поскольку такие продавцы не могут считаться предпринимателями, защитить права потребителей сложно. В последующем, когда потребители обращаются с жалобами на нарушение своих прав, возникают определенные трудности", - сказал Тапдыглы.

Он рекомендовал гражданам перед покупкой проверять юридический статус продавца и его контактные данные, а также отдавать предпочтение официальным каналам продаж.