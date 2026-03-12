İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Dövlət Agentliyi sosial şəbəkələrdə alış-verişlə bağlı xəbərdarlıq edib

    Biznes
    • 12 mart, 2026
    • 11:48
    Dövlət Agentliyi sosial şəbəkələrdə alış-verişlə bağlı xəbərdarlıq edib

    Sosial şəbəkələr üzərindən həyata keçirilən alış-verişlər istehlakçı hüquqlarının pozulması riskini artırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin İstehlak bazarına nəzarət şöbəsinin müdiri Yusif Tapdıqlı Bakıda keçirilən "Müasir rəqəmsal dünyada istehlakçılar: elektron ticarət, rəqəmsal xidmətlər və təhlükəsizlik məsələləri" mövzusunda forumda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bəzi istehlakçılar sosial şəbəkələrdə hüquqi statusu və əlaqə məlumatları olmayan hesablar vasitəsilə kartdan-karta köçürmə yolu ilə alış-veriş həyata keçirirlər: "Belə hallarda qarşı tərəf sahibkar kimi tanınmadığı üçün istehlakçı hüquqlarının qorunması çətinləşir və hüquqları pozulan şəxslərin müraciətlərinə baxılması zamanı müəyyən çətinliklər yaranır. İstehlakçılara alış-veriş zamanı satıcının hüquqi statusunu və əlaqə məlumatlarını yoxlamağı, rəsmi satış kanallarına üstünlük verməyi tövsiyə olunur".

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Yusif Tapdıqlı Müasir rəqəmsal dünyada istehlakçılar: elektron ticarət, rəqəmsal xidmətlər və təhlükəsizlik məsələləri forumu
    Антимонопольное агентство предупредило о рисках покупок через соцсети

    Son xəbərlər

    12:27

    İran XİN: Müctəba Xamenei yaralanıb

    Region
    12:27
    Foto

    NEQSOL Holding istedadların inkişafında uğurlarına görə ATD BEST Award 2026 mükafatına layiq görülüb

    Biznes
    12:26

    4SİM: Azərbaycan üçün süni intellektin mənfi istifadə halları və təsirləri mövcuddur

    İKT
    12:24
    Foto

    İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    12:22

    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:22

    Rusiya İrana humanitar yardımı Azərbaycan vasitəsilə çatdıracaq

    Region
    12:21

    Rossbax: Qlobal qeyri-müəyyənlik dövrü şəhər böhranı kimi də nəzərdən keçirilməlidir

    Xarici siyasət
    12:19

    Moratinos: Cənubi Qafqazdakı müsbət hadisələr çoxillik münaqişələrin sülhlə həll oluna biləcəyini göstərir

    Xarici siyasət
    12:18
    Foto

    Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti