Анар Гулиев: Инвесторы вкладывают средства в будущий потенциал

Инвесторы вкладывают средства не только в здания, но и в пространство, рынки и будущий потенциал.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

Он подчеркнул важность проведения Азербайджанского международного инвестфорума во второй раз. По его словам, это отражает приверженность страны международному инвестиционному сотрудничеству, его открытость для иностранных инвесторов, международных разработчиков и долгосрочных институциональных партнеров.

"Это особенно важно для секторов градостроительства и недвижимости. В этих областях инвестиционные решения принимаются с учетом долгосрочной перспективы. Инвесторы вкладывают средства не только в здания, но и в пространство, рынки и будущий потенциал", - сказал Гулиев.