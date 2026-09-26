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    Анар Гулиев: Инвесторы вкладывают средства в будущий потенциал

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 11:31
    Анар Гулиев: Инвесторы вкладывают средства в будущий потенциал

    Инвесторы вкладывают средства не только в здания, но и в пространство, рынки и будущий потенциал.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    Он подчеркнул важность проведения Азербайджанского международного инвестфорума во второй раз. По его словам, это отражает приверженность страны международному инвестиционному сотрудничеству, его открытость для иностранных инвесторов, международных разработчиков и долгосрочных институциональных партнеров.

    "Это особенно важно для секторов градостроительства и недвижимости. В этих областях инвестиционные решения принимаются с учетом долгосрочной перспективы. Инвесторы вкладывают средства не только в здания, но и в пространство, рынки и будущий потенциал", - сказал Гулиев.

    Анар Гулиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Anar Quliyev: "İnvestorlar gələcək potensiala sərmayə qoyurlar"
    Anar Guliyev: Investors invest in future potential
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