Анар Ахундов: Программа сотрудничества с ООН на 2026-2030гг вступает в стадию реализации

Азербайджан более 30 лет тесно сотрудничает с ООН, планомерно продвигая цели устойчивого развития, усиливая систему управления и институциональные возможности, а также обеспечивая равные возможности для граждан.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Анар Ахундов на заседании Высшего руководящего комитета Рамочной программы сотрудничества ООН по устойчивому развитию в Баку.

Он подчеркнул, что данное партнерство имело ключевое значение для приведения глобальных приоритетов в соответствие с национальными целями стратегии "Азербайджан 2030".

"В рамках сотрудничества было разработано пять рамочных документов, и пятый из них, рассчитанный на период 2026–2030 годов, переходит на этап практической реализации. Предыдущий документ на 2021–2025 годы охватывал такие направления, как инклюзивный рост, укрепление институционального потенциала, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата", - сказал Ахундов.