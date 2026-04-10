Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Анар Ахундов: Программа сотрудничества с ООН на 2026-2030гг вступает в стадию реализации

    Бизнес
    • 10 апреля, 2026
    • 10:38
    Азербайджан более 30 лет тесно сотрудничает с ООН, планомерно продвигая цели устойчивого развития, усиливая систему управления и институциональные возможности, а также обеспечивая равные возможности для граждан.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Анар Ахундов на заседании Высшего руководящего комитета Рамочной программы сотрудничества ООН по устойчивому развитию в Баку.

    Он подчеркнул, что данное партнерство имело ключевое значение для приведения глобальных приоритетов в соответствие с национальными целями стратегии "Азербайджан 2030".

    "В рамках сотрудничества было разработано пять рамочных документов, и пятый из них, рассчитанный на период 2026–2030 годов, переходит на этап практической реализации. Предыдущий документ на 2021–2025 годы охватывал такие направления, как инклюзивный рост, укрепление институционального потенциала, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата", - сказал Ахундов.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Анар Ахундов Рамочная программа сотрудничества Изменение климата
    Nazir müavini: "Azərbaycan 30 ildən çoxdur ki, BMT ilə sıx əməkdaşlıq edir"
    Anar Akhundov: Azerbaijan closely co-op with UN for over 30 years

    Последние новости

    10:51

    Финансы
    10:50

    Финансы
    10:44

    Финансы
    10:38

    Бизнес
    10:35
    Фото

    Другие
    10:28

    Другие страны
    10:26
    Фото

    Бизнес
    10:25

    Финансы
    10:09

    В регионе
    Лента новостей