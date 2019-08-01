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Amazon купил израильский стартап E8 Storage

Amazon купил в Израиле третий стартап

Американская корпорация интернет-торговли Amazon объявила о покупке второго с начала 2019 года израильского стартапа - E8 Storage. 

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, сумма сделки не разглашается, но оценивается специалистами в несколько десятков миллионов долларов.

E8 был создан в 2014 году Зиваном Ори и Алексом Фридманом, и за пять лет существования мобилизовал у инвесторов 18 миллионов долларов. Основными инвесторами были фонды Accel, Vertex и Magma.

Компания разрабатывает технологии хранения данных на основе SSD (скоростная запись на жестких хранителях), предназначенные для создания частной "облачной" инфраструктуры.

Представительство Amazon в Израиле базируется на купленном в 2015 году за 360 миллионов долларов стартапе Annapurna Labs. В январе 2019 года к нему был добавлен купленный за 200 миллионов долларов стартап CloudEndure.

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