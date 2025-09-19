АКФР расширяет число партнеров для финансирования инвестпроектов в Азербайджане и Кыргызстане

Азербайджано-Кыргызский фонд развития (АКФР) подписал с кыргызстанским "Элдик Банк" меморандум о сотрудничестве, направленный на реализацию инвестиционных проектов.

Об этом передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.

Документ подписали сопредседатели правления АКФР Игбал Бабаев и Замирбек Осмонов и первый заместитель председателя правления "Элдик Банк" Акылбек Турдалиев.

Стороны выразили готовность к реализации инвестиционных проектов, представляющих взаимный интерес для Азербайджана и Кыргызстана.

Особое внимание будет уделено развитию предпринимательства, модернизации экономики и использованию потенциала двустороннего сотрудничества.