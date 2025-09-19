Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Бизнес
    • 19 сентября, 2025
    • 09:31
    АКФР расширяет число партнеров для финансирования инвестпроектов в Азербайджане и Кыргызстане

    Азербайджано-Кыргызский фонд развития (АКФР) подписал с кыргызстанским "Элдик Банк" меморандум о сотрудничестве, направленный на реализацию инвестиционных проектов.

    Об этом передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.

    Документ подписали сопредседатели правления АКФР Игбал Бабаев и Замирбек Осмонов и первый заместитель председателя правления "Элдик Банк" Акылбек Турдалиев.

    Стороны выразили готовность к реализации инвестиционных проектов, представляющих взаимный интерес для Азербайджана и Кыргызстана.

    Особое внимание будет уделено развитию предпринимательства, модернизации экономики и использованию потенциала двустороннего сотрудничества.

    Кыргызстан Азербайджан меморандум проекты
    AQİF Qırğızıstanın "Eldik Bank" ilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

