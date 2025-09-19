İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    AQİF Qırğızıstanın "Eldik Bank" ilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

    Biznes
    • 19 sentyabr, 2025
    • 09:45
    AQİF Qırğızıstanın Eldik Bank ilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu (AQİF) Qırğızıstana məxsus "Eldik Bank" ilə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə yönəlmiş əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb.

    Bu barədə "Report" Qırğızıstan KİV-nə istinadən xəbər verir.

    Sənədi AQİF-in İdarə Heyətinin həmsədrləri İqbal Babayev, Zamirbek Osmonov və "Eldik Bank" İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini Akılbek Turdaliyev imzalayıblar.

    Tərəflər Azərbaycan və Qırğızıstan üçün qarşılıqlı maraq doğuran investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə hazır olduqlarını bildiriblər.

    Bundan əlavə, sahibkarlığın inkişafına, iqtisadiyyatın modernləşdirilməsinə və ikitərəfli əməkdaşlıq potensialından istifadəyə xüsusi diqqət yönəldiləcək.

    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu əməkdaşlıq memorandumu AQİF
    АКФР расширяет число партнеров для финансирования инвестпроектов в Азербайджане и Кыргызстане
    AKDF expands its partners for financing investment projects in Azerbaijan, Kyrgyzstan

